Здравствуйте. Нужно создать баннер для компании занимающейся установкой охранных систем. Размер баннера: 1153х110 пикселей Баннер будет размещен на этом форуме hf.ua, под шапкой. Чтобы цветовая схема соответствовала цветам форума и ярко выделялась на фоне форума. На сайте должно быть написано следующее: 1. ...
- $10Баннеры23 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть сайт оказывающий услуги по установки охранной сигнализации, на сайте есть несколько основных услуг и страниц с описание каждой услуги, требуется настроить рекламную компанию Google Adword для каждой услуги, разместить рекламные объявления и настроить Google ...Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $30
Здравствуйте. Фирма занимается установкой охранных систем безопасности, пожарной сигнализации, видеонаблюдение. На сайте есть раздел отзывы клиентов. Нужно написать правдоподобные отзывы. Всего нужно написать по 5 отзывов на такие страницы сайта: 1. Главная 2. Установка пожарная сигнализации 3. Установка видеонаблюдения 4. Услуги ...Копирайтинг90 заявокЗакрыт3 года назад
Фирма занимается оказанием услуг в сфере безопасности, установка охранной и пожарной сигнализации. Нужно написать ПРОДАЮЩИЕ тексы (не тексты в виде статей), для сайта компании. Нужно написать тексты для таких услуг: 1. Установка охранной сигнализации в квартиру. 2. Установка охранной ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Фирма занимается оказанием услуг в сфере безопасности, установка охранной и пожарной сигнализации. Всего на сайте будет 8 страниц, главная, контакты и страницы с подробным описанием услуг. Для страниц с услугами нужно составить: 1. Продающие тексты 2. Рекламные слоганы, толкающие ...Продающие тексты15 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Здравствуйте. Требуется верстальщик, который разбирается в Wordpress Есть дизайн сайта на фигма https://bit.ly/3er2eV1 Всего 6 страниц, дизайн представлен для десктопа, планшетов и телефонов. Требуется: 1. Сверстать тему для Wordpress 2. Разместить тему на Wordpress хостинге 3. Создать страницы и наполнить их текстомHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $200
Требуется разработать дизайн сайта охранной фирмы. Дизайн требуется как десктопной версии так и мобильной версии. Техническое задание: https://bit.ly/2SxNgCl Дизайн не нужно делать каким-то супер навороченным, чтобы было просто и красиво и хорошо отображалось для мобильной версии. Вся структура сайта показана ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $50
Здравствуйте. Создается сайт и на сайте должен быть текст. Всего на сайте будет 7 станиц, для этих страниц нужно составить текст. Приблизительный текст уже составлен, он скомпонован из текстов из других аналогичный сайтов. Но этот текст ...Рерайтинг24 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Нужно обработать 2 фотографии товара для интернет магазина. [b]Первая фотография[/b] Результат должен быть приблизительно таким, как на [b]Примере 1[/b]. Товар состоит из 7 частей. Нужно сделать инфографику с названием и описанием каждой части товара и провести стрелочку к ...Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $5
[b]StormZing[/b] - название бренда, состоит из 2х слов, Storm - шторм и Zing - мчаться, рассекая воздух. Нужно создать логотип этого бренда, оформить красивым шрифтом и придумать какуе-то маленькую инонку. Весь логотип должен быть выполнен в одном цвете. Результат ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $25
Здравствуйте. Нужен человек, который разбирается в установке и настройке Sphinx. Есть проект средней сложности "Портал поиска работы". Поиск через Sphinx будет происходить через 2 основные таблицы, это вакансии и резюме. Поля по которым нужно будет искать это: название вакансии/резюме, описание ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $20
Здравствуйте. Есть 10 товаров, нужно на каждый товар составить текст объявления, который в дальнейшем будет выставлен на сайт объявлений. На каждый товар нужно составить по 2 текста объемом около 100 слов. В каждом объявлении нужно: 1. Описать ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Наша компания запускает новый проект "Яскраве Радіо", мы ищем компанию, которая займется разработкой сайта для радио. На данный момент есть сайт http://yaskraveradio.fm/ но его нужно ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно доработать существующий дизайн, а именно добавить в текст статьи блок "Самые популярные товары" На сайте уже есть этот блок, но он не очень хорошо вписывается в сам дизайн (Рисунок 1), то есть дизайн лучше смотрится ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать дизайн сайта обзора товаров. САЙТ АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ Нужно создать 3 станички: А) Главная страница Б) Страница со списком статей В) Страница со статьей Дизайн сайта должен быть выполнен в стиле портала mail.ru Дизайн станицы В должен быть похож на Рисунок ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен логотип для сайта, который посвящен обзору товаров, начиная от мелкой электроники и заканчивая автомбилями. Требования к логотипу: 1) Размер 170х225 2) Должен быть выполнен в желтых тонах 3) С низу логотипа должно быть написано Goods Researchers 4) На логотипе ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно доработать дизайн сайта. В прикрепленном файле находится уже существующий дизайн и то, что нужно доработать. Сайт имеет не сложный дизайн, в основном это текст на белом фоне разбитый по блокам и разделенный линиями. Основные цвета сайта это ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Есть 7 страничек французкого текста, нужно его прорерайтить. текст не технический.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужен список из менее 100 англоязычных сайтов на движке Wordpress MU Wordpress MU - это такой же движок блогов, но где можно создавать еще дополнительно свой пользовательский аккаунт и размещать на нем свои статьи. Все сайты должны ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен человек который умеет писать "продаваемый" текст. Тест должен быть оформлен в стиле: (например) http://www.easytojuice.com/ http://www.green4tea.com/ http://www.cakedecorating-secrets.com/ то есть должен содержать информацию, что пользователь получит при покупке книг, отзывы, бонусы и другие факты. От вас требуется документ Word с текстом оформленной ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад