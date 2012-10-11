Здравствуйте. Нужно доработать существующий дизайн, а именно добавить в текст статьи блок "Самые популярные товары" На сайте уже есть этот блок, но он не очень хорошо вписывается в сам дизайн (Рисунок 1), то есть дизайн лучше смотрится ...