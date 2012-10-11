pr0n1x

Владимир pr0n1x

 
39 летУкраина/Киев
19 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать баннер

    $10

    Здравствуйте. Нужно создать баннер для компании занимающейся установкой охранных систем. Размер баннера: 1153х110 пикселей Баннер будет размещен на этом форуме hf.ua, под шапкой. Чтобы цветовая схема соответствовала цветам форума и ярко выделялась на фоне форума. На сайте должно быть написано следующее: 1. ...

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить рекламную компанию Google Adword

    Есть сайт оказывающий услуги по установки охранной сигнализации, на сайте есть несколько основных услуг и страниц с описание каждой услуги, требуется настроить рекламную компанию Google Adword для каждой услуги, разместить рекламные объявления и настроить Google ...

    Контекстная реклама21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать отзывы для сайта

    $30

    Здравствуйте. Фирма занимается установкой охранных систем безопасности, пожарной сигнализации, видеонаблюдение. На сайте есть раздел отзывы клиентов. Нужно написать правдоподобные отзывы. Всего нужно написать по 5 отзывов на такие страницы сайта: 1. Главная 2. Установка пожарная сигнализации 3. Установка видеонаблюдения 4. Услуги ...

    Копирайтинг90 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание продающих текстов для сайта компании

    Фирма занимается оказанием услуг в сфере безопасности, установка охранной и пожарной сигнализации.  Нужно написать ПРОДАЮЩИЕ тексы (не тексты в виде статей), для сайта компании. Нужно написать тексты для таких услуг: 1. Установка охранной сигнализации в квартиру. 2. Установка охранной ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать продающий текст для сайта

    $50

    Фирма занимается оказанием услуг в сфере безопасности, установка охранной и пожарной сигнализации. Всего на сайте будет 8 страниц, главная, контакты и страницы с подробным описанием услуг. Для страниц с услугами нужно составить: 1. Продающие тексты 2. Рекламные слоганы, толкающие ...

    Тексты для сайта
    Продающие тексты15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт на Wordpress (сверстать тему для Wordpress)

    $100

    Здравствуйте. Требуется верстальщик, который разбирается в Wordpress Есть дизайн сайта на фигма https://bit.ly/3er2eV1 Всего 6 страниц, дизайн представлен для десктопа, планшетов и телефонов. Требуется: 1. Сверстать тему для Wordpress 2. Разместить тему на Wordpress хостинге 3. Создать страницы и наполнить их текстом

    WordPressДизайн сайтаСайт на WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн сайта охранной фирмы

    $200

    Требуется разработать дизайн сайта охранной фирмы. Дизайн требуется как десктопной версии так и мобильной версии. Техническое задание: https://bit.ly/2SxNgCl Дизайн не нужно делать каким-то супер навороченным, чтобы было просто и красиво и хорошо отображалось для мобильной версии. Вся структура сайта показана ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рерайт текста для сайта с грамотным написанием

    $50

    Здравствуйте. Создается сайт и на сайте должен быть текст. Всего на сайте будет 7 станиц, для этих страниц нужно составить текст. Приблизительный текст уже составлен, он скомпонован из текстов из других аналогичный сайтов.  Но этот текст ...

    Рерайт текстаТексты для сайта
    Рерайтинг24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать фотографии в виде инфографики для магазина

    $20

    Нужно обработать 2 фотографии товара для интернет магазина. [b]Первая фотография[/b] Результат должен быть приблизительно таким, как на [b]Примере 1[/b]. Товар состоит из 7 частей. Нужно сделать инфографику с названием и описанием каждой части товара и провести стрелочку к ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание логотипа в иллюстраторе

    $5

    [b]StormZing[/b] - название бренда, состоит из 2х слов, Storm - шторм и Zing - мчаться, рассекая воздух. Нужно создать логотип этого бренда, оформить красивым шрифтом и придумать какуе-то маленькую инонку. Весь логотип должен быть выполнен в одном цвете. Результат ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настройка Sphinx

    $25

    Здравствуйте. Нужен человек, который разбирается в установке и настройке Sphinx. Есть проект средней сложности "Портал поиска работы". Поиск через Sphinx будет происходить через 2 основные таблицы, это вакансии и резюме. Поля по которым нужно будет искать это: название вакансии/резюме, описание ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Составить текст объявления для 10 товаров

    $20

    Здравствуйте. Есть 10 товаров, нужно на каждый товар составить текст объявления, который в дальнейшем будет выставлен на сайт объявлений. На каждый товар нужно составить по 2 текста объемом около 100 слов. В каждом объявлении нужно: 1. Описать ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта Онлайн Радио

    Здравствуйте. Наша компания запускает новый проект "Яскраве Радіо", мы ищем компанию, которая займется разработкой сайта для радио. На данный момент есть сайт http://yaskraveradio.fm/ но его нужно ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дорисовка блока на готовом дизайне

    $50

    Здравствуйте. Нужно доработать существующий дизайн, а именно добавить в текст статьи блок "Самые популярные товары" На сайте уже есть этот блок, но он не очень хорошо вписывается в сам дизайн (Рисунок 1), то есть дизайн лучше смотрится ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта обзора товаров

    Здравствуйте. Нужно создать дизайн сайта обзора товаров. САЙТ АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ Нужно создать 3 станички: А) Главная страница Б) Страница со списком статей В) Страница со статьей Дизайн сайта должен быть выполнен в стиле портала mail.ru Дизайн станицы В должен быть похож на Рисунок ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать логотип для сайта обзоров товаров

    $50

    Здравствуйте. Нужен логотип для сайта, который посвящен обзору товаров, начиная от мелкой электроники и заканчивая автомбилями. Требования к логотипу: 1) Размер 170х225 2) Должен быть выполнен в желтых тонах 3) С низу логотипа должно быть написано Goods Researchers 4) На логотипе ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать дизайн сайта

    $50

    Здравствуйте. Нужно доработать дизайн сайта. В прикрепленном файле находится уже существующий дизайн и то, что нужно доработать. Сайт имеет не сложный дизайн, в основном это текст на белом фоне разбитый по блокам и разделенный линиями. Основные цвета сайта это ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поиск сайтов на движке Wordpress MU

    Здравствуйте. Нужен список из менее 100 англоязычных сайтов на движке Wordpress MU Wordpress MU - это такой же движок блогов, но где можно создавать еще дополнительно свой пользовательский аккаунт и размещать на нем свои статьи. Все сайты должны ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание рекламного текста для винной книги

    Нужен человек который умеет писать "продаваемый" текст. Тест должен быть оформлен в стиле: (например) http://www.easytojuice.com/ http://www.green4tea.com/ http://www.cakedecorating-secrets.com/ то есть должен содержать информацию, что пользователь получит при покупке книг, отзывы, бонусы и другие факты. От вас требуется документ Word с текстом оформленной ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
fesun88
Андрей 
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
3 года назад
Создать сайт на Wordpress (сверстать тему для Wordpress)
Хороший заказчик, с которым удобно работать! Всегда на связи, быстрая оплата и проект интересный. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую данного исполнителя. Андрей хорошо справился с поставленной задачей. Всегда был на связи, отвечал на все вопросы. Все замечания по проекту были исправлены. Сделал даже больше чем было изначально заявлено в ТЗ.
Ответный отзыв
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$200
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта охранной фирмы
Спасибо Владимиру за проект, очень приятно работать с такими клиентами. Четкое тз, минимальное количество исправлений по проекту и моментальная оплата. Всегда рад дальнейшему сотрудничеству!
Все работы по созданию дизайна "с нуля", а также дальнейшие работы по отрисовке внутренних страниц сделаны с высоким профессионализмом, со знанием своего дела, и очень оперативно - как и требовалось. По всем замечаниям сделаны необходимые правки, также достаточно быстро и качественно. Однозначно рекомендую!
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tasb
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Создание логотипа в иллюстраторе
Владимир очень четко сформулировал техзадание. Коммуникация стабильная. Оплата своевременная. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Исполнитель выполнил заказ в сроки. Сутра было выслано задание и к вечеру оно уже было готово. Результат получился именно такой как и ожидали. Рекомендую.
Ответный отзыв
Rigidus
Денис 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Создать логотип для сайта обзоров товаров
Владимир - хороший заказчик. ТЗ поставлено чётко, дополнительных требований, выходящих за рамки первоначального ТЗ, не было. Оплата сразу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Задание выполнено очень быстро, качественно, а главное именно то, что нужно было.
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