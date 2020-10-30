fesun88

Андрей fesun88

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. BEM Методология, GULP, SCSS/SASS, LESS, CSS, PUG/JADE, HTML, Vanilla JavaScript, jQuery.

Почему я:

- Огромная вовлечённость в проект и желание совершенствоваться.

- Коммуникация 24/7.

- Исполнение в заявленные сроки.

- Доброжелательность и легкость в общении.

Связь:

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату

- всегда на связи

- гарантия качества

- скорость загрузки сайта (Google PageSpeed) в зеленой зоне

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin, Adobe XD, Avacode.

- Верстка с использованием SVG-спрайтов.

- Верстка с использованием Иконочных шрифтов.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов.

- Создание favicon для сайта.

- Интеграция верстки на CMS WordPress.

- Создание сайтов "Под ключ".

- Создание многоязычных сайтов.

- Базовая настройка SEO-оптимизации (добавление сайтов в самые популярные поисковики, по типу Google и Yandex, добавление всех необходимых файлов, для правильной индексации: robots.txt, sitemap.xml).

- Выгрузка сайта на хостинг.

- Подключение SSL сертификата.

- Редирект на протокол защищенной предачи данных https.

- Работа с FTP-клиентом.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript (ES5+), jQuery, SASS/SCSS, LESS, PUG/JADE, Flexbox, Grid, Gulp, БЭМ, WordPress.

Изучение:

- ReactJS, PHP, MySQL, WordPress, Web Design.

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/fesun88/portfolio/﻿

Образование:

- Высшее Техническое.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

dezcontrol
Дмитрий 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта
Исполнитель очень грамотно подходит к своей задачи выполняет все задачи ровно в сроки
Сотрудничаем уже не первый раз, Дмитрий очень компетентный и грамотный заказчик.
Ответный отзыв
dezcontrol
Дмитрий 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Верстка сайт для dezcontrol
Спасибо за работы быстро качественно надёжно
Хороший заказчик, внятное ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
pr0n1x
40 лет
20 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Создать сайт на Wordpress (сверстать тему для Wordpress)
FigmaWordPress
Рекомендую данного исполнителя. Андрей хорошо справился с поставленной задачей. Всегда был на связи, отвечал на все вопросы. Все замечания по проекту были исправлены. Сделал даже больше чем было изначально заявлено в ТЗ.
Хороший заказчик, с которым удобно работать! Всегда на связи, быстрая оплата и проект интересный. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
guest_16040643805344
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$30
10 баллов
5 лет назад
Сверстать сайт службы дезинфекции
Честно давно не встречал таких исполнителей как этот молодой человек ) просто хороший человек делает от души редко встретишь таких спасибо за работу всё качественно и не дорого )
Хороший, общительный заказчик. Все сделали быстро
Ответный отзыв