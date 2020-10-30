Почему я:
- Огромная вовлечённость в проект и желание совершенствоваться.
- Коммуникация 24/7.
- Исполнение в заявленные сроки.
- Доброжелательность и легкость в общении.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: people_hate
- Skype: chirik200
- Facebook: Andrey Adler
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату
- всегда на связи
- гарантия качества
- скорость загрузки сайта (Google PageSpeed) в зеленой зоне
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin, Adobe XD, Avacode.
- Верстка с использованием SVG-спрайтов.
- Верстка с использованием Иконочных шрифтов.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов.
- Создание favicon для сайта.
- Интеграция верстки на CMS WordPress.
- Создание сайтов "Под ключ".
- Создание многоязычных сайтов.
- Базовая настройка SEO-оптимизации (добавление сайтов в самые популярные поисковики, по типу Google и Yandex, добавление всех необходимых файлов, для правильной индексации: robots.txt, sitemap.xml).
- Выгрузка сайта на хостинг.
- Подключение SSL сертификата.
- Редирект на протокол защищенной предачи данных https.
- Работа с FTP-клиентом.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript (ES5+), jQuery, SASS/SCSS, LESS, PUG/JADE, Flexbox, Grid, Gulp, БЭМ, WordPress.
Изучение:
- ReactJS, PHP, MySQL, WordPress, Web Design.
Портфолио:
- https://www.weblancer.net/users/fesun88/portfolio/
Образование:
- Высшее Техническое.
Портфолио
- Адаптивная верстка, интеграция на CMS WordPress358 просмотров
- Верстка для компаниии по Производству дымовых труб206 просмотров
- Верстка сайта Службы Безопасности234 просмотра
- Верстака и интеграция на CMS WordPress103 просмотра
- Верстка сайта Строительной фирмы90 просмотров
- Верстка Интернет-магазина82 просмотра
- Верстка сайта Спортзала "SapeUp"96 просмотров
- Верстка сайта Туристической агенции86 просмотров
- Верстка корпоративноо сайта и интеграция89 просмотров
- Верстка корпоративного сайта64 просмотра
- Верстка сайта Музыкального фестиваля62 просмотра