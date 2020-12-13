dezcontrol

Требуется выполнить вёрстку landing page на WordPress, интегрировав готовую HTML-верстку в тему. Необходимо следовать предоставленному дизайну и обеспечить корректное отображение сайта.
- HTML-верстка19 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить посадку верстки лейдинга на платформу WordPress. Ожидается интеграция готовой верстки с настройкой всех необходимых элементов CMS для корректной работы сайта.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Необходимо перенести настроенный кабинет Google Ads на другой аккаунт и отредактировать цены на рекламные кампании. Ожидается качественная настройка контекстной рекламы с учетом текущих параметров.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Создать два сайта примеры https://www.behance.net/gallery/115078751/SantehTUTru-sajt-zakaza-santehnika?tracking_source=search_projects_recommended%7C%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 https://www.behance.net/gallery/97503575/Landing-Page-sanitarnaja-sluzhba-gigiendez?tracking_source=search_projects_recommended%7C%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Дизайн для сантехники дизайн для службы дезинфекцииДизайн сайтов64 заявкиЗакрыт4 года назад
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сверстать два сайта сделать посадку на wordpreesЗавершен4 года назад
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верстка посадка сайта на wordpreesHTML-верстка26 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
не выводится меню при добавлении новых пунктов. Проблема, наверное, в шаблоне.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
при создании новой странице на вёрстка идёт под одно место, нужно поправитьHTML-верстка35 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Добрый день нужен опытный контекст менеджер по настройке рекламы google adwordsКонтекстная реклама20 заявокЗакрыт4 года назад
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Продвижение сайта в топ яндекса и гугла по данной тематике как можно скорее. - Без затягиваний результата, т.к бэджет не резиновый и без результатов, мы не сможем с Вами продолжить работу. - Работа ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт4 года назад
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настройка google adwordsКонтекстная реклама17 заявокЗакрыт4 года назад
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доработать дизайн сайта сделать в современном видеДизайн сайтов57 заявокЗакрыт4 года назад
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настроить google adwКонтекстная реклама1 заявкаЗакрыт4 года назад
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реклама настроена нужно последить пару дней за ней изменить цены настроить защиту от скликиваниеКонтекстная реклама6 заявокЗакрыт4 года назад
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c поддержкой неделюКонтекстная реклама15 заявокЗакрыт4 года назад
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верстка сайта для службы дезинфекцииЗавершен4 года назад
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Интеграция многостраничника на CMS WordPressHTML-верстка20 заявокЗакрыт4 года назад
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верстка сайтаЗавершен4 года назад
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настроить рекламу в google adwords с поддержкой рекламы неделюКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад