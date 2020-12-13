dezcontrol

Дмитрий dezcontrol

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
dezcontrol

Дима

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

OlegMalinovskiy
Олег 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
8 отзывов(-2)
$30
10 баллов
4 года назад
Верстка сайтов
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Ответный отзыв
fesun88
Андрей 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта
Сотрудничаем уже не первый раз, Дмитрий очень компетентный и грамотный заказчик.
Исполнитель очень грамотно подходит к своей задачи выполняет все задачи ровно в сроки
Ответный отзыв
Davidov-Denis
Денис 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
9 баллов
4 года назад
Настройка Google Adwors
Google Ads
Дмитрий расплатился по договоренности, помог в переносе и поддержке аккаунта на недели.
Денис очень пунктуальный, вежливый исполнитель. Постоянно был вовлечен в процесс таргетинга, давал фидбек и предлагал пути решения задач. Спасибо, продолжаем сотрудничать
Ответный отзыв
fesun88
Андрей 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Верстка сайт для dezcontrol
Хороший заказчик, внятное ТЗ. Рекомендую!
Спасибо за работы быстро качественно надёжно
Ответный отзыв
Nots2
Глеб 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
$13
10 баллов
4 года назад
Сверстать сайт
спасибо
молодец
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