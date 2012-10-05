Rigidus

Денис Rigidus

 
34 годаУкраина/Черновцы
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
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Отзывы заказчиков
pr0n1x
39 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Создать логотип для сайта обзоров товаров
Задание выполнено очень быстро, качественно, а главное именно то, что нужно было.
Владимир - хороший заказчик. ТЗ поставлено чётко, дополнительных требований, выходящих за рамки первоначального ТЗ, не было. Оплата сразу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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ZNTeam
Максим 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$11
10 баллов
11 лет назад
Анимированный gif или флеш-баннер 468x60
Сделал заранее баннер, когда даже еще не выбрал исполнителей... Сделал быстро, качественно и всегда на связи... Будем и далее сотрудничать!
Приятный в общении заказчик. Грамотно расписанное ТЗ. Оплата сразу. Буду рад сотрудничать снова!
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Keeper89
Юрий 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
$30
10 баллов
11 лет назад
Сделать логотип + иконку приложения
Сотрудничеством с Денисом доволен. Во-первых, он единственный из исполнителей сразу представил возможный вариант реализации логотипа, что мне крайне понравилось. Далее, на протяжении недели, мы тщательно подбирали варианты и учитывали пожелания - в итоге пришли к общему мнению и завершили проект. Однозначно рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Приятный в общении и понимающий заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Буду рад новому сотрудничеству!
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Geldora
35 летКазахстан
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Логотип для сайта рефератов
Единственный фрилансер, кто не просто откликнулся, а сразу прислал фото прототипа... который я сразу и заказала! Быстро, качественно.
Спасибо за проект и за приятное общение. Оплата моментальная. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!
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