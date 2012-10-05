Портфолио
- Логотип группы ВК291 просмотр
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Задание выполнено очень быстро, качественно, а главное именно то, что нужно было.
Ответный отзыв
Владимир - хороший заказчик. ТЗ поставлено чётко, дополнительных требований, выходящих за рамки первоначального ТЗ, не было. Оплата сразу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
$11
10 баллов
11 лет назад
Сделал заранее баннер, когда даже еще не выбрал исполнителей... Сделал быстро, качественно и всегда на связи... Будем и далее сотрудничать!
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик. Грамотно расписанное ТЗ. Оплата сразу. Буду рад сотрудничать снова!
$30
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничеством с Денисом доволен. Во-первых, он единственный из исполнителей сразу представил возможный вариант реализации логотипа, что мне крайне понравилось. Далее, на протяжении недели, мы тщательно подбирали варианты и учитывали пожелания - в итоге пришли к общему мнению и завершили проект. Однозначно рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Приятный в общении и понимающий заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Буду рад новому сотрудничеству!
$10
10 баллов
11 лет назад
Единственный фрилансер, кто не просто откликнулся, а сразу прислал фото прототипа... который я сразу и заказала! Быстро, качественно.
Ответный отзыв
Спасибо за проект и за приятное общение. Оплата моментальная. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!