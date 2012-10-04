Логотип для сайта рефератов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок272 просмотра

Здравствуйте

Нужен логотип для рефератного сайта: http://referaty.kz/

Задача:

- чтоб подходило под дизайн сайта (по цветам, по общей идее)

- чтоб подходило по размерам - 120*135 пх.

В общем, взамен стандартной "капельки" в теме оформления.

Цена: +-20$.

13 лет назад
Geldora
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Rigidus
Денис 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Единственный фрилансер, кто не просто откликнулся, а сразу прислал фото прототипа... который я сразу и заказала! Быстро, качественно.
Спасибо за проект и за приятное общение. Оплата моментальная. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Rigidus
Денис 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад