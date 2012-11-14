Профессионально разработать логотип, баннеры

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок352 просмотра

Есть сайт, который еще делается. Для сайта надо сделать логотип, баннеры, кнопки, заголовки.

Предоплата после утверждения первых нескольких деталей (логотип, пару кнопок, пару баннеров).

ТЗ прилагается к проекту.

Пишите, после прочтения тз.

Порядочность гарантирую..

13 лет назад
Wood78
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Artymit
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$350
7 дней
С Олегом было приятно работать, выполнил все требования и пожелания. Более того, нагрузил дополнительной работой, которую Олег без лишних разговоров выполнил. Да и просто было приятно общаться. Рекомендую на все 100%.
Отличный заказчик, тз чёткое, оплата быстрая, после сотрудничества остались только лучшие впечатления.

Заявки фрилансеров

Artymit
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад