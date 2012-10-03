Срочно разработать логотип для турфирмы!

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт47 заявок328 просмотров

Здравствуйте, Дизайнеры!

Нужно разработать в срочном порядке логотип для турфирмы!

Оплата по факту.

Все подробности в ЛС.

13 лет назад
sla-a001
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров