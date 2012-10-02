Логотип школы спортивного метания ножей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен39 заявок2677 просмотров
#1$100

Нужно разработать логотип для открывающейся школы спортивного метания ножей. Технические требования к макетам:

-избегать государственной символики (отсылки к гербам или триколору)

-в логотипе должно быть не более трех цветов, т.к. в дальнейшем он будет часто использоваться в монохромном варианте на гравировке. Предпочтительно - черный и бордовый.

-Допустимо использовать изображение медведя

Ведущий инструктор школы - абсолютный чемпион мира по спортивному метанию ножей Дмитрий Мельников, поэтому название школы - "Клинок Мельникова". В логотипе не желательно использовать аббревиатуру названия ("КМ"), но приветствуется использование декоративных шрифтов для полного, не сокращенного названия.

13 лет назад
Capelan
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

KrolikYaponskiy
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

KrolikYaponskiy
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
#1

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