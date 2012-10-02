Логотип школы спортивного метания ножей

# 1 — $ 100

Нужно разработать логотип для открывающейся школы спортивного метания ножей. Технические требования к макетам:

-избегать государственной символики (отсылки к гербам или триколору)

-в логотипе должно быть не более трех цветов, т.к. в дальнейшем он будет часто использоваться в монохромном варианте на гравировке. Предпочтительно - черный и бордовый.

-Допустимо использовать изображение медведя

Ведущий инструктор школы - абсолютный чемпион мира по спортивному метанию ножей Дмитрий Мельников, поэтому название школы - "Клинок Мельникова". В логотипе не желательно использовать аббревиатуру названия ("КМ"), но приветствуется использование декоративных шрифтов для полного, не сокращенного названия.