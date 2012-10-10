Анимированный gif или флеш-баннер 468x60

Необходимо сделать 2 статических, горизонтальных баннера размером 524х270 для акционных предложений магазина. Баннера будут размещаться на сайте http://bul-market.com.ua/ , над специальными предложениями. Суть акционных предложений можно просмотреть на карточках товаров, для которых будут размещаться ...