Анимированный gif или флеш-баннер 468x60

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен16 заявок277 просмотров

Анимированный gif или Flash баннер 468x60

1 слайд - Флэшки и карты памяти фирмы Kingmax (изображение флешек этой фирмы + иконку бренда)

2 слайд - Внешние жёсткие диски (Изображение внешнего диска)

3 слайд - Низкие цены для жителей Жуковского и Раменского!

4 слайд - e-mail: [email protected], icq: 380288041 , телефон: 8 926 594 42 32 Сергей

Предпочтения по цвету: использовать желтый в фоне или тексте, для привлечения внимания...

13 лет назад
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Rigidus
Денис 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$11
1 день
Сделал заранее баннер, когда даже еще не выбрал исполнителей... Сделал быстро, качественно и всегда на связи... Будем и далее сотрудничать!
Приятный в общении заказчик. Грамотно расписанное ТЗ. Оплата сразу. Буду рад сотрудничать снова!

Заявки фрилансеров

Rigidus
Денис 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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