Переделать флеш-баннер

Необходимо по предоставленному образцу SWF (FLA НЕТУ!!) скопировать баннер, попутно внеся некоторые изменения в текстовую часть.

Линк на SWF дам в приват любому кандидату (не хочу, чтоб поисковики индексировали).

Работу нужно выполнить ОЧЕНЬ срочно, желательно сегодня.

Изменения относительно исходника:

ТЕКСТЫ:

Первый слайд: Внимание! Только в октябре - фиксированные скидки и полезные подарки клиентам компании "***"! Не упустите свой шанс построить дом с максимальной выгодой!

Каркасные дома:

До 31 октября клиентам компании предоставляются:

- фиксированная скидка на строительные работы - 50%!

- Фиксированная скидка на строительные материалы - 10%!

- Фиксированная скидка на фундамент - 100%! (цифру выделить цветом)

Кроме того:

- Замена утеплителя или кровли на более высококачественные - в ПОДАРОК!

- Проектирование - бесплатно, проект - в ПОДАРОК!

Бревно:

До 31 октября клиентам компании предоставляются:

- фиксированная скидка на строительные работы - 50%!

- Фиксированная скидка на строительные материалы - 10%!

- Фиксированная скидка на заливку фундамента - 100%! (цифру выделить цветом)

Кроме того:

- Возможность предварительного заказа "зимнего" леса - по минимальным ценам (оцилиндрованное бревно по цене 5500 за куб - дешевле просто не бывает!)

- Беседка из оцилиндрованного бревна - в ПОДАРОК!

- Проектирование - бесплатно, проект - в ПОДАРОК!

Брус:

До 31 октября клиентам компании предоставляются:

- фиксированная скидка на строительные работы - 50%!

- Фиксированная скидка на строительные материалы - 10%!

- Фиксированная скидка на заливку фундамента - 100%! (цифру выделить цветом)

Кроме того:

- Возможность предварительного заказа "зимнего" леса - по минимальным, самым выгодным ценам!

- Беседка....

- Проектирование...

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Изменение по визуальной части, на усмотрение разработчика: Поменять фон с листьями на первом слайде - можно что-то тоже осеннее красивое, можно дом в осеннем лесу, можно просто красивые домики. Просто чтоб баннер смотрелся "свежее".

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ССЫЛКИ для кнопочек дам в приват.

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Сайт находится в SEO продвижении, и баннер нужно переделать с учетом этого обстоятельства. В данный момент сниппет в гугле генерируется некорректно, хватает часть XML баннера. Пофиксить. Подробности также в личку.