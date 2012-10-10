Нам необходимо сделать 2 анимированных баннера 468х60 и 234х60. Банеры должны указывать на наш сайт http://24prepress.ru/, перекликаться с ним по дизайну. располагаться они будут на сайте нашего поставщика и партнера mcofset.ru.
Переделать флеш-баннер
Необходимо по предоставленному образцу SWF (FLA НЕТУ!!) скопировать баннер, попутно внеся некоторые изменения в текстовую часть.
Линк на SWF дам в приват любому кандидату (не хочу, чтоб поисковики индексировали).
Работу нужно выполнить ОЧЕНЬ срочно, желательно сегодня.
Изменения относительно исходника:
ТЕКСТЫ:
Первый слайд: Внимание! Только в октябре - фиксированные скидки и полезные подарки клиентам компании "***"! Не упустите свой шанс построить дом с максимальной выгодой!
Каркасные дома:
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Кроме того:
- Возможность предварительного заказа "зимнего" леса - по минимальным ценам (оцилиндрованное бревно по цене 5500 за куб - дешевле просто не бывает!)
- Беседка из оцилиндрованного бревна - в ПОДАРОК!
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Брус:
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- Фиксированная скидка на строительные материалы - 10%!
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Кроме того:
- Возможность предварительного заказа "зимнего" леса - по минимальным, самым выгодным ценам!
- Беседка....
- Проектирование...
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Изменение по визуальной части, на усмотрение разработчика: Поменять фон с листьями на первом слайде - можно что-то тоже осеннее красивое, можно дом в осеннем лесу, можно просто красивые домики. Просто чтоб баннер смотрелся "свежее".
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ССЫЛКИ для кнопочек дам в приват.
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Сайт находится в SEO продвижении, и баннер нужно переделать с учетом этого обстоятельства. В данный момент сниппет в гугле генерируется некорректно, хватает часть XML баннера. Пофиксить. Подробности также в личку.
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