Разработка баннера.

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок136 просмотров

Требуется создать баннер, который будет подгружать информацию их XML файла. Потребуются так же ресайзы баннера. Вся необходимая информация (в том числе и пример баннера) в ICQ, 429-915-986.

13 лет назад
YA_Flasher
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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