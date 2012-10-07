Необходимо создать рекламный баннер размером 240*100, будет размещаться на тематических сайтах. Прикрепляю вариант, который мне сделали, как пример того, что не хотелось бы видеть в результате. Смысл и размер баннера остается тот же. Логотип ...
Разработка баннера.
Требуется создать баннер, который будет подгружать информацию их XML файла. Потребуются так же ресайзы баннера. Вся необходимая информация (в том числе и пример баннера) в ICQ, 429-915-986.
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