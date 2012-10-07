Нужно сделать баннер, как в прикреплении, но с анимацией. Анимация заключается в прокрутке с лева на право, когда мышь наведена на футболку левее центральной и наоборот. Плюс размеры футболок должны меняться в зависимости от ...
Баннер 345х200
Нужен баннер 345 на 200 флеш или гиф
картинка приложена фона и логотип приложены
тексты:
1 кадр
"Бальные танцы"
"Мы растим чемпионов!"
2 кадр
логотип, адрес: пр.Ильича 91, телефон: (057) 783-32-92
ссылка на баннере на страницу http://etoile.com.ua/dans.html
размер баннера не более 50kb
Выбранный исполнитель
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