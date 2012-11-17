Баннер по автопленкам

Приветствую.

Нужен баннер 920х90 / 100 / или в пределах разумного

Баннер должен быть с анимацией - интересный по графике, что бы притянул внимание посетителей

Текст и слайды баннера:

СЛАЙД1 - "АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!", внизу этих слов - "Только эту НЕДЕЛЮ до 15.10.2012г - БЕЗ БАШЕННЫЕ СКИДКИ на АВТО ПЛЕНКИ!", ниже - "Детальней - +38 (044) 233-96-55, +38(093) 000-63-63"

СЛАЙД2 - "Пленка КАРБОН 3D TR-1 шириной 1.27м - 90грн/пог.м.(70грн/кв.м.)", внизу под этим - "Пленка КАРБОН 3D TR-1 шириной 1.52м - 130грн/пог.м.(85грн/кв.м.);

СЛАЙД3 - "Пленка МАТОВАЯ черная шириной 1,52м+микроканалы ВСЕГО 110грн/пог.м.", ниже под этим тестом - ""Пленка Серый антрацитовый мат шириной 1,52м+микроканалы ВСЕГО 130грн/пог.м.", еще ниже идет 3-я позиция - "НОВИНКА! Пленка КОЛЬЧУГА 4D ";

СЛАЙД4 - "Защита фар антигравийно-тонирующей пленкой толщиной 250мкр", ниже под текстом - "Прозрачная пленка шириной 30см ВСЕГО 60грн/пог.м.", "Светло-черная пленка шириной 30см ВСЕГО 70грн"

СЛАЙД5: "Супер СБОРНОЕ ОПТОВОЕ предложение карбона шириной 1,27м", ниже под текстом - "5м ЧЕРНОГО карбона + 5м СЕРОГО карбона + 5м КРАСНОГО карбон + 5м СИНЕГО карбона + 5м БОРДОВОГО карбон + 5м ЗОЛОТО карбона ВСЕГО за 2250грн"

Образцы картинок и материал можете просмотреть на сайте - http://warketolog.com/go.php?url=http://www.vcarbon-ua.com/ размещаться будет на нем - над шапкой

Оплата: 30WMZ / 240 грн на карточку Привата