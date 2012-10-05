Компиляция 2-х тематических картинок для группы VK

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки174 просмотра

Добрый день.

Для группы VK необходим логотип.

Тематика группы: женская одежда (18-30 лет) из Англии в Нижнем Новгороде.

Следовательно хочется сделать привлекательный логотип для группы, чтоб по нему стала понятно что англия и что нижний новгород+шмотки/шоппинг.

Сейчас стоит такая фотка - http://2.bp.blogspot.com/-LuydD0y2etw/T3-S-SlPKLI/AAAAAAAAA7w/7IjMVrXQx-Y/s1600/georgia_may_jagger1.jpg

Стилистика очень нравится, хочется чего то похожего, Union Jack на итоговой картинке обязателен.

В качестве темы Нижнего Новгорода можно взять либо герб области либо нижегородский кремль.

От исполнителя предварительно потребуется очень черновой макет, чтоб согласовать идею.

Указывате цену.

UPD: Изображение должно быть 1x2.25 по размерам, те в в группе она будет иметь размер 200x450 (от 200x400 до 200x450)

Те оригинал должен быть минимум 400x800, более хорошее качество приветствуется

13 лет назад
smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

falca
45 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Всё отлично, были предложены варианты, сработали быстро, внесли поправку. Результат нравится. Рекомендую!
Очень приятно работать, четкая постановка задачи, заказчик точно знает, чего хочет, все коротко и по делу. Оплата мгновенная. Рекомендую =) P.S. Да, и спасибо за увеличение бюджета ^^

Заявки фрилансеров

falca
45 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн баннера для интернет-магазина

    $50

    Уважаемые веблансеры! Для интернет-магазина женской одежды необходимо разработать статичный баннер. Подробное ТЗ во вложении и по ссылке: http://yadi.sk/d/mf08xfld01fl0 Буду рад ответить на все Ваши вопросы! ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать баннер-кнопку

    Здравствуйте! Нужно сделать баннеры-кнопки 88х31, есть готовые лого-исходники. Указывайте пожалуйста,бюджет и сроки.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статический баннер для кондитерской компании

    $50

    Необходимо сделать статический баннер на замену http://www.konfetka18.ru/wp-content/themes/konfetka/images/468x60.jpg , который будет нести такой же посыл, но уже без цифры с годом и с призывом сделать заказ прямо сейчас! За сколько по срокам и ...

    WordPress
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 2 баннера на html5 (анимация)

    $50

    Нужно сделать два баннера на html5. Материалы для дизайна предоставлю. Сделать нужно до завтрашнего утра. Бюджет 500 р.

    HTML
    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать пять шапок (хедеров)

    Нужно пять статических хедеров на сайт. Тематика сайта: Сайт посредник аукциона taobao, логистические услуги по перевозке товаров из Китая в Россию, помощь в организации малого бизнеса, в том числе через интернет. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно сделать баннеры на флеш

    Нужно сделать несколько красивых, добротных баннеров на флеше. Желательно уметь немного программировать - чтобы подставлять параметры флэшварс. Предлагайте кандидатуры и бюджет.

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать шаблон баннера

    $50

    Необходимо создать шаблон заглавного баннера для дальнейшего самостоятельного редактирования. Баннер в стиле сайта. Что-то в этом роде: http://topbag.com.ua/images/_o/HM-bag8065.jpg Более подробно при общении. Цена 10 долл.

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер для ИМ женской одежды

    $16

    Здравствуйте, дизайнеры! Для интернет магазина женской одежды elislady.ru необходимо разработать баннер для представления коллекции пальто. Исполнителю будут предоставлены фотографии двух моделей. Для лучшего определения исполнителя, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад