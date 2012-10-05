Компиляция 2-х тематических картинок для группы VK

Добрый день.

Для группы VK необходим логотип.

Тематика группы: женская одежда (18-30 лет) из Англии в Нижнем Новгороде.

Следовательно хочется сделать привлекательный логотип для группы, чтоб по нему стала понятно что англия и что нижний новгород+шмотки/шоппинг.

Сейчас стоит такая фотка - http://2.bp.blogspot.com/-LuydD0y2etw/T3-S-SlPKLI/AAAAAAAAA7w/7IjMVrXQx-Y/s1600/georgia_may_jagger1.jpg

Стилистика очень нравится, хочется чего то похожего, Union Jack на итоговой картинке обязателен.

В качестве темы Нижнего Новгорода можно взять либо герб области либо нижегородский кремль.

От исполнителя предварительно потребуется очень черновой макет, чтоб согласовать идею.

Указывате цену.

UPD: Изображение должно быть 1x2.25 по размерам, те в в группе она будет иметь размер 200x450 (от 200x400 до 200x450)

Те оригинал должен быть минимум 400x800, более хорошее качество приветствуется