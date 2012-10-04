Статический баннер для кондитерской компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок193 просмотра

Необходимо сделать статический баннер на замену http://www.konfetka18.ru/wp-content/themes/konfetka/images/468x60.jpg , который будет нести такой же посыл, но уже без цифры с годом и с призывом сделать заказ прямо сейчас!

За сколько по срокам и цене вы готовы сделать?

WordPress
13 лет назад
prosaifer
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно сделал Виталий простенький баннер, рекомендую
Быстро и без проволочек получил задание и оплату от данного заказчика. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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