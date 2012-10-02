4 баннера на главную страницу сайта SEMOS-INVEST.RU: 1 - индукционные плиты, должен показывать, что это очень экономичное оборудование, комфортная температура на кухне, картинка на мой взгляд наиболее подходящая у модели TCK070 или ...
Дизайн листовок и слайда для слайдера
Приветствую!
Надо сделать несложный дизайн односторонних двухцветных листовок формата:
1.А4
2.А6
Несколько картинок в слайдер тематики проката велосипедов, зимних видов спорта и пр. На сайт главной страницы в слайдер, который уже здесь есть, нужны слайды: crail.ru
Спасибо!
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