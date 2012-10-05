Сделать 30 гиф-баннеров с товарными предложениями

Нужно срочно сделать для всех опубликованных на сайте sixinthecity.com акций - gif-баннеры, чтобы развернуть витрину на партнерском сайте.

Формат картинки квадратный, на ней тизер акции и размер скидки.

Нужно предложение по анимации - насколько она уместна, как можно привлечь внимание, а не вызвать раздражение.

Когда справимся с этой задачей - будет задача сделать все то же самое под формат 240 на 400.

В приложении - наброски.