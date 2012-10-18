Требуется изготовление промо-баннера на главную страницу сайта, по примеру в аттаче. Креативность мышления и восприятия тезисного задания оплачивается отдельно :) В случае необходимости материалы из фотостоков оплачиваются так же отдельно. ...
Баннеры для магазина "Зоошеф"
Добрый день.
Для магазина зоотоваров http://zooshef.ru/ требуется создание нескольких графических работ на высоком уровне.
Более конкретнее:
Баннер на всю длинну сайта и высотой примерно 100 либо 120 пикселей. Баннер в Flash формате, очень красивый и информативный.
Задача баннера:
5 ноября мы открываем представительство в Санкт-Петербурге и нам необходимо оповестить нашу аудиторию об этом, т.е баннер будет размещен на нашем сайте только.
Помимо оповещения, мы хотим сделать подарки нашим первым трем покупателям, которые сделают заказ с Петербурга на сумму 10 000 руб и более.
Подарок - Apple iPod touch 4 8Gb белого цвета - 3 штуки.
Таким образом, необходимо на баннере показать открытие представительства в Питере с 5 ноября и показать подарок, который получат первые покупатели.
Слоган думаю будет таким:
Скоро скоро скоро...5 ноября мы открываем свое представительство в городе Санкт-Петербург...Apple iPod touch 4 8Gb в подарок первым 3-м покупателям сделавшим покупку на сумму от 10 000 рублей.
Идею и задачу я донес, необходимо ее красиво реализовать на баннере. Текст на баннере должен указывать на ключевые вещи, а именно:
Открытие в Питере 5-го ноября
3 подарка
сумма 10 000 руб и более
Т.е сделать на этом акцент и красиво показать..т.е текст не сплошной..а появляющийся и пропадающий..картинка Apple iPod touch 4 8Gb соответственно должна присутствовать...
Баннер должен быть позитивным и легким для восприятия.
В баннере должна быть зашита ссылка на нашу страницу http://zooshef.ru/for_cpb
След.задача.
Необходимо нарисовать 3 баннера 230х60 и 3 баннера 180*180 - это баннеры, которые мы будем размещать на стороних ресурсах. Соответственно баннер должен быть качественным и передавать информацию
о самом магазине и его надежности и стабильности.
След.задача.
Нарисовать Кнопки 88x31 - 5 видов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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