Баннер 230x50

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Завершен27 заявок271 просмотр

Требуется анимированный баннер формата 230х50 для хостинговой Компании.

13 лет назад
masterkz
Дмитрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
$12
1 день
Моментальное исполнение, полное соответствие требованиям, прямое попадание с первого раза. Рекомендую снова. )
Проект опять завершили как по маслу. Рекомендую Дмитрия!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад

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