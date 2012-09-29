Сделать статичные баннеры

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Завершен9 заявок308 просмотров

Нужно сделать 4 статичных баннера на основе существующих, размер 239х206 пикселей. Будут другие надписи и в двух баннерах другие картинки, картинки предоставим. Сделать желательно сегодня.

Оплата Яндекс.деньги, WMR.

Обязательно указывать цену и сроки. Все заявки здесь, в личку и аську не писать.

13 лет назад
irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Максим прекрасно справился с поставленной задачей, все сделано быстро, согласно ТЗ. С удовольствием будем сотрудничать в дальнейшем.
Четкое ТЗ, приятное общение, быстрая оплата. Только положительные впечатления. Рекомендую как надежного заказчика!

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shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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