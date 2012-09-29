Сделать статичные баннеры

Нужно сделать 4 статичных баннера на основе существующих, размер 239х206 пикселей. Будут другие надписи и в двух баннерах другие картинки, картинки предоставим. Сделать желательно сегодня.

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