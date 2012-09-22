Flash-баннер сделать

Для сайта http://поволжье-газ.рф/ нужен новый баннер 700x210px вместо этого: http://поволжье-газ.рф/images/ustanovka-konditsionera.swf (этот расположен в самом низу сайта поволжье-газ.рф) т.е. нужен баннер такого же размера и стиля, в котором будет 5 слайдов: ...