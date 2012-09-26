Нужен простой флеш-баннер

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Завершен10 заявок136 просмотров

Нужно сделать простой флеш банер. описание в приложении

13 лет назад
newrayn
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

maqsimus
Лернак 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Сделал все как надо, быстро, качественно, не тупил, глупых вопросов не задавал, внес некоторые исправления не оговоренные изначальным ТЗ. в общем адекватный человек и только положительные эмоции.
Всё чётко, быстро, понятно, своевременно. Мои самые лучшие рекомендации. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

maqsimus
Лернак 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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