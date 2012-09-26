Для сайта http://поволжье-газ.рф/ нужен новый баннер 700x210px вместо этого: http://поволжье-газ.рф/images/ustanovka-konditsionera.swf (этот расположен в самом низу сайта поволжье-газ.рф) т.е. нужен баннер такого же размера и стиля, в котором будет 5 слайдов: ...
Нужен простой флеш-баннер
Нужно сделать простой флеш банер. описание в приложении
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужен шустрый дизайнер. Задачи - создавать оперативно баннера (gif, flash). Нужен человек, который всегда на месте. Желательно из Киева.Баннеры15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $25
Необходимо придумать, создать 3 флеш баннера без анимации, каждый состоящий из 3 картинок, размеры: - 234px на 277px - 200px на 200px - 200px на 200px Также необходимо оформить ...Баннеры4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $30
Статичный баннер 540*40пикс Тема "Бесплатная доставка при заказе от 2000 р"Завершен13 лет назад
Игра - World of Warcraft, дополнение Mists of Pandaria Основной персонаж - Дварф, переодетый в пандарена. Меняющаяся текстовка: 1. Я похож на панду? -> улетает шляпа, выпала палка, кунгфушные пальцы собрались ...Завершен13 лет назад
Исполнителю высылаю макет сайта, от туда возьмете размеры баннеров. Гамма баннеров должна подходить под дизайн сайта. 1 баннер: Заказ от 2000 руб, шампанское в подарок от 3000 рублей ролл любой в подарок. ...Завершен13 лет назад
Нужно сделать серию простых баннеров (не анимированных) для сайта. Размер 982х282 (длина х высота) Требования: 1) Фон/оформление 2) Одна-две надписи + цена в рамочке 3) Фотка большая + три ...Баннеры2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Требуется изготовить два макета размером 115х250 pt каждый. Требования: анимированный gif, вес до 40 кб. Тексты и некоторые идеи даю. Примеры работ, цены, скидывайте здесь.Баннеры10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно сделать подложку для баннера размером 1000 на 200 px Тип подложки - перекрестные параллельные линии. Рисунок - ромбик. Цвет линий светло серый. предоставить исходник. Предварительный шаг сетки - 4 px. ...Завершен13 лет назад
Необходима разработка баннера для сайта. Прошу сразу указывать цену, за статику и за Flash отдельно. Те кто не готов работать на выходных - просьба заявки не оставлять. На текущий момент требуется разработка ...Баннеры16 заявокЗакрыт13 лет назад