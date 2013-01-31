maqsimus

Лернак maqsimus

 
40 летРоссия/Белово
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
ulight
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Установить и настроить на WP-сайт новую тему
Все сделал быстро и качественно.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата
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igor-ekb
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Доработать сайт
Хорошая работа, спасибо!
Отличный заказчик. Задание поставлено четко, сотрудничать очень легко и приятно! Оплата - вовремя. надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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blacktigra
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Создание/установка модуля для ротации баннеров
Все работы были выполнены полностью и в срок, были даны все необходимые консультации и разъяснения. Уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Константин, прекрасный заказчик, очень приятен в общении. Четкое ТЗ. Сотрудничеством более чем доволен. Спасибо
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ostapx1
Остап 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Удалить внешнюю ссылку на IP.Board 3
Человек действительно разбирается в том, за что берется. Справился с задачей очень быстро. Остались только хорошие впечатления.
Хороший заказчик, задача была поставлена четкая, оплата произведена своевременно.
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linege
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Нужны правки для сайта на джумле 1.5.2
Макс спасибо Большое за очень качественную работу! Я очень доволен результатом. Рекомендую как надежного и приятного в общении разработчика! Спасибо! Буду заказывать еще!
Очень приятно было работать. Все пожелания высказывались предельно четко. С оплатой никаких проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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