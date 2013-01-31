Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
Все сделал быстро и качественно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата
$80
10 баллов
11 лет назад
Хорошая работа, спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задание поставлено четко, сотрудничать очень легко и приятно! Оплата - вовремя. надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$30
10 баллов
11 лет назад
Все работы были выполнены полностью и в срок, были даны все необходимые консультации и разъяснения. Уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Ответный отзыв
Константин, прекрасный заказчик, очень приятен в общении. Четкое ТЗ. Сотрудничеством более чем доволен. Спасибо
$10
10 баллов
11 лет назад
Человек действительно разбирается в том, за что берется. Справился с задачей очень быстро. Остались только хорошие впечатления.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, задача была поставлена четкая, оплата произведена своевременно.
$30
10 баллов
11 лет назад
Макс спасибо Большое за очень качественную работу! Я очень доволен результатом. Рекомендую как надежного и приятного в общении разработчика! Спасибо! Буду заказывать еще!
Ответный отзыв
Очень приятно было работать. Все пожелания высказывались предельно четко. С оплатой никаких проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!