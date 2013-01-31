Удалить внешнюю ссылку на IP.Board 3

Требуется специалист, имеющий опыт работы в Joomla. Необходимо: - Установить Joomla версии 2.5 на хостинг. - Установить и доработать предоставленный мной шаблон (изменить расположение и размерность блоков, добавить пару дополнительных блоков). - Проверить код шаблона ...
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Здравствуйте! Необходимо удалить ссылку, вставленную в копирайт на движке IP.Board 3. При этом копирайт разработчика CMS надо оставить.
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