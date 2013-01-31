Удалить внешнюю ссылку на IP.Board 3

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок139 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо удалить ссылку, вставленную в копирайт на движке IP.Board 3. При этом копирайт разработчика CMS надо оставить.

11 лет назад
ostapx1
Остап 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
maqsimus
Лернак 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Человек действительно разбирается в том, за что берется. Справился с задачей очень быстро. Остались только хорошие впечатления.
Хороший заказчик, задача была поставлена четкая, оплата произведена своевременно.