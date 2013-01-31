Проблема с сайтом на джумле 1.5

сайт - http://www.kitayskiy-telefon.ru/ - при посещении сайта - он оч долго грузится , надо разобраться в чем дело.

Последнее что делали - что то с блогом на главной.

Вот , что написал человек, который смотрел:

грузится сайт долго из за того что он какие то картинки закачивает, аж 1300+ шт.

Я думаю что сайт загружает сразу все 130 страниц с записями на главной

пишите цены и сроки.