Проблема с сайтом на джумле 1.5

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки148 просмотров
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сайт - http://www.kitayskiy-telefon.ru/ - при посещении сайта - он оч долго грузится , надо разобраться в чем дело.

Последнее что делали - что то с блогом на главной.

Вот , что написал человек, который смотрел:

грузится сайт долго из за того что он какие то картинки закачивает, аж 1300+ шт.

Я думаю что сайт загружает сразу все 130 страниц с записями на главной

пишите цены и сроки.

11 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
JLife
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень быстро все сделал! Спасибо!!!
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