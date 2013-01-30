Задания для специалиста на drupal

Нужно внести правки на 2 сайтах созданных с помощью drupal.

1. Сделать дополнительный уровень меню на внутренних страницах.

2. Внедрить дополнительный уровень пунктов меню, между существующими.

т.е. Сделать дополнительную таксономию для товаров – страна (мультивыбор, т.к. товар может в нескольких странах показываться). Описание товаров будет на 2х языках.

Интересует стоимость часа работы и необходимое количество затрат времени на внесения правок.