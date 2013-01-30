Задания для специалиста на drupal

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок178 просмотров
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Нужно внести правки на 2 сайтах созданных с помощью drupal.

1. Сделать дополнительный уровень меню на внутренних страницах.

2. Внедрить дополнительный уровень пунктов меню, между существующими.

т.е. Сделать дополнительную таксономию для товаров – страна (мультивыбор, т.к. товар может в нескольких странах показываться). Описание товаров будет на 2х языках.

Интересует стоимость часа работы и необходимое количество затрат времени на внесения правок.

Drupal
11 лет назад
systematica
Винник 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва