Женский портал на Drupal (натяжка дизайна)

Добрый день.

Есть дизайн сайта портального типа. Сайт представляет с собой большой статейник, нестандартного функционала нет.

Макеты дизайна и ТЗ во вложении.

Сейчас есть сайт lajournal.ru он на Drupal 6. Его нужно будет перенести на Drupal 7 или создать с нуля на семерке и доработать до того функционала, который есть в ТЗ.

Обязательно прочитайте ТЗ, указывайте цену и показывайте портфолио. Выберу из соотношения цены и качества.

Есть и другие заказы на Drupal, поэтому ищем человека на долгосрочное сотрудничество.