Женский портал на Drupal (натяжка дизайна)

$250
Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок164 просмотра
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Добрый день.

Есть дизайн сайта портального типа. Сайт представляет с собой большой статейник, нестандартного функционала нет.

Макеты дизайна и ТЗ во вложении.

Сейчас есть сайт lajournal.ru он на Drupal 6. Его нужно будет перенести на Drupal 7 или создать с нуля на семерке и доработать до того функционала, который есть в ТЗ.

Обязательно прочитайте ТЗ, указывайте цену и показывайте портфолио. Выберу из соотношения цены и качества.

Есть и другие заказы на Drupal, поэтому ищем человека на долгосрочное сотрудничество.

Drupal
11 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад