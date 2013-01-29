Доработки по сайту на ModX

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок180 просмотров
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Требуется программист,который смог бы внести мелкие доработки по сайту на движке ModX.Доработки совсем небольшие.

MODX
11 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 часов назад