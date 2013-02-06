Перевод сайта на CMS систему

Имеется сайт torgdecor.com. Он сделан на Wordpress с компонентом ИМ e-commerce. Необходимо сделать все, что перечислено в ТЗ. Еще один пункт по оптимизации- сделать на повторяющихся страницах каталога уникальные title и мета описания по ...