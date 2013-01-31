Модуль для 1с-битрикс

Имеется сайт torgdecor.com. Он сделан на Wordpress с компонентом ИМ e-commerce. Необходимо сделать все, что перечислено в ТЗ. Еще один пункт по оптимизации- сделать на повторяющихся страницах каталога уникальные title и мета описания по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется прототип сайта http://rodzem.3dmisto.com/verstka/map.php
то есть объекты на карте сгрупированные по категориям(дома, участки, усадьбы).
и каждый из них имеет карточку объекта(чтобы увидеть жмите на какой-нибудь маркер на карте).
требуется разработать модуль по заполнению таких карточек объектов и вывода их на яндекс.карту через сам битрикс. вывод как видите уже есть - нужно только воспользоваться средствами битрикс и написать админ форму модуля.
сейчас основные данные(точки на карте) уже тянутся из базы в которой лежит битрикс, но чисто отдельным php - файлом со своим подключением к БД. нужно сделать по-человечески.
в в модуле должна быть возможность
- занесение объектов в базу
- настройка категорий(дома, усадьбы и т.п.)
- настройки вкладок карточки (добавлять/убирать/редактировать заголовки).
- У администратора должна быть возможность создавать пользователей, которые будут иметь доступ к модулю.
сроки - как можно быстрее. начинать сейчас. пишите цену и срок.
условия работы:
оплата по факту.
делаете на своем сервере.
периодически показываете работу, что бы я знал, что вы не просто морочите мне голову и проект не стоит на месте.
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