Модуль для 1с-битрикс

Имеется прототип сайта http://rodzem.3dmisto.com/verstka/map.php

то есть объекты на карте сгрупированные по категориям(дома, участки, усадьбы).

и каждый из них имеет карточку объекта(чтобы увидеть жмите на какой-нибудь маркер на карте).

требуется разработать модуль по заполнению таких карточек объектов и вывода их на яндекс.карту через сам битрикс. вывод как видите уже есть - нужно только воспользоваться средствами битрикс и написать админ форму модуля.

сейчас основные данные(точки на карте) уже тянутся из базы в которой лежит битрикс, но чисто отдельным php - файлом со своим подключением к БД. нужно сделать по-человечески.

в в модуле должна быть возможность

- занесение объектов в базу

- настройка категорий(дома, усадьбы и т.п.)

- настройки вкладок карточки (добавлять/убирать/редактировать заголовки).

- У администратора должна быть возможность создавать пользователей, которые будут иметь доступ к модулю.

сроки - как можно быстрее. начинать сейчас. пишите цену и срок.

условия работы:

оплата по факту.

делаете на своем сервере.

периодически показываете работу, что бы я знал, что вы не просто морочите мне голову и проект не стоит на месте.