Мелкие правки на Joomla 1.0.13

Сайт http://www.aero-pak.ru/ (Joomla 1.0.13)

Надо в витрине товаров (пакеты на белом фоне) http://prntscr.com/qsvs7

добавить первым ещё одно фото с надписью "Биоразлагаемые пакеты" , ссылка должна вести на страницу http://www.aero-pak.ru/biorazlagaemyie-paketyi

эту кнопку с биоразлагаемыми пакетами из верхнего меню надо будет убрать http://prntscr.com/qsw1g

На главной странице заголовок на синем фоне (полоске) http://prntscr.com/qswit . Надо сделать чтоб был как все, обычной надписью, без фона.

Сделать чтоб по умолчанию ссылки были синим цветом и с подчёркиванием.

Ваши предложения по цене и срокам?