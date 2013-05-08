Джумла. Прикрутить к сайту компонент недвижимости

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки216 просмотров
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Есть существующий сайт, к нему нужно прикрутить достаточно типовой компонент недвижимости, который позволит

1. Вводить объекты 5 категорий «Офисы», «Склады и производство», «Торговые помещения», «Помещения свободного назначения» и «Здания/особняки»

2. Выводить постранично позиции соответствующего раздела

3. Осуществлять подбор по параметрам

Примерный вывод номенклатуры в виде:

- Короткое описание

- Цена

- Четыре фотографии.

- Номер телефона и контактное лицо(Информация видна только Администратору.)

Примерные типы полей

- Тип сделки: Аренда или продажа

- Площадь (м. кв): от и до

- Стоимость (руб./кв м) от и до.

- Поиск по округу

- Поиск по станциям метро

- Удаленность от метро (пешком или транспортом столько-то минут)

Дополнительная информация

Примеры сайтов с аналогичными подборами

- http://www.makler.su/komm.asp

- http://www.mega-realty.ru/

11 лет назад
sd
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
rider
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Все отлично, быстро и качественно сделал работу
Ответственный заказчик, всё быстро и понятно.
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