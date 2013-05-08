После обновления wordpress и/или установленных плагинов, сломалась функциональность, выводящая слайды с записями на главной. Т.е. слайды работают, но поменять порядок их следования не возможно. Это делается путем драг-н-дроп перетаскивания в настройках темы, но теперь позиции ...
Джумла. Прикрутить к сайту компонент недвижимости
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть существующий сайт, к нему нужно прикрутить достаточно типовой компонент недвижимости, который позволит
1. Вводить объекты 5 категорий «Офисы», «Склады и производство», «Торговые помещения», «Помещения свободного назначения» и «Здания/особняки»
2. Выводить постранично позиции соответствующего раздела
3. Осуществлять подбор по параметрам
Примерный вывод номенклатуры в виде:
- Короткое описание
- Цена
- Четыре фотографии.
- Номер телефона и контактное лицо(Информация видна только Администратору.)
Примерные типы полей
- Тип сделки: Аренда или продажа
- Площадь (м. кв): от и до
- Стоимость (руб./кв м) от и до.
- Поиск по округу
- Поиск по станциям метро
- Удаленность от метро (пешком или транспортом столько-то минут)
Дополнительная информация
Примеры сайтов с аналогичными подборами
- http://www.makler.su/komm.asp
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