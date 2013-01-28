Оптимизация интернет-магазина на OpenCart

требуется разместить на движке сайт, сайт пока доверстывается, но для понимания информации достаточно: http://trial-test.16mb.com/M9/house.html Вся публичная информация подлежит изменению через панель администратора.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо проанализировать существующий сайт на движке Opencart, выявить его слабые стороны. Ускорить загрузку страниц. Сайт находится на VPS возможно за дополнительную оплату понадобится тюнинг сервера.
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