Доработать CMS сайта под конкретные задачи

смотрите ТЗ. Описал, как смог, при общении думаю опишу более полно. Оплата по факту приема работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо доработать смс будущего сайта. Планируется использовать платформа Drupal 6.0 (уже установлена на хостинге)l. В принципе возможно и использование другой смс. Не принципиально. Основные моменты, которые я хотел бы, что бы были реализованы описано в приложенном файле. Более детально готов обсудить уже с исполнителем. Оплата будет производиться через WM. Срок исполнения особой роли не играет — все обсуждаемо!
Готов ответить на вопросы. Жду от Вас предложений.
Одна просьба: если вы недавно начали заниматься программированием, то взвесьте свои возможности в плане реализации проекта, чтобы не иметь потом бледный вид.
Спасибо.
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