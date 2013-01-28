Доработать CMS сайта под конкретные задачи

Добрый день.

Необходимо доработать смс будущего сайта. Планируется использовать платформа Drupal 6.0 (уже установлена на хостинге)l. В принципе возможно и использование другой смс. Не принципиально. Основные моменты, которые я хотел бы, что бы были реализованы описано в приложенном файле. Более детально готов обсудить уже с исполнителем. Оплата будет производиться через WM. Срок исполнения особой роли не играет — все обсуждаемо!

Готов ответить на вопросы. Жду от Вас предложений.

Одна просьба: если вы недавно начали заниматься программированием, то взвесьте свои возможности в плане реализации проекта, чтобы не иметь потом бледный вид.

Спасибо.