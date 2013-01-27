Доработка сайта на WP - реализация wiki-раздела

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка74 просмотра
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Дано: сайт онлайн-журнала на WP 3.5.1.

Надо: реализовать wiki-раздел, аналогичный http://startupafisha.ru/start/ (достаточно 4-х категорий: "Компании", "Инвесторы", "Бизнес-инкубаторы", "Лица")

Дополнительно: при упоминании кого-либо из wiki-раздела в тэгах статей журнала, требуется автоматически разместить виджет этой персоны/компании в правой колонке + добавить ссылку на этот материал в соответствующую wiki-статью.

11 лет назад
thproject
Дор 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад