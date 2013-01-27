Доработка сайта на WP - реализация wiki-раздела

Бюджет 1200 рублей. Срок - сегодня. Лучше популярных Joomla например или Wordpress обратите внимание на меню Работа на вашем хостинге. Оплата по факту. Приступить срочно и сразу. ТЗ приложил.
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Дано: сайт онлайн-журнала на WP 3.5.1.
Надо: реализовать wiki-раздел, аналогичный http://startupafisha.ru/start/ (достаточно 4-х категорий: "Компании", "Инвесторы", "Бизнес-инкубаторы", "Лица")
Дополнительно: при упоминании кого-либо из wiki-раздела в тэгах статей журнала, требуется автоматически разместить виджет этой персоны/компании в правой колонке + добавить ссылку на этот материал в соответствующую wiki-статью.
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