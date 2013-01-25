Доработать регистрацию на Joomla

Сайт www.otdelochnik.com, после каких-то обновлений на сервере перестало раскрываться топ меню (пример работы шаблона http://www.templatemonster.com/ru/demo/28615.html)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт электронной библиотеки на Joomla 2,5. Нужно, чтобы:
1. При регистрации новые авторы могли выбрать одну или несколько категорий, в которых хотят видеть свои произведения.
2. После регистрации пользователи отображались в новой вкладке "Авторы" в соответствующей категории (категориях), выбранной (выбранных) при регистрации. Чтобы можно было их искать / фильтровать как по категориям, так и по алфавиту.
3. Чтобы у меня как у администратора сайта была возможность добавлять в их профили заметки об опубликованных книгах (категория, название, дата публикации). Соответственно, эта информация также должна выводиться у каждого автора во вкладке "Авторы".
Жду ваших предложений по срокам и стоимости.
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