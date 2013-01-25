Доработать регистрацию на Joomla

Есть сайт электронной библиотеки на Joomla 2,5. Нужно, чтобы:

1. При регистрации новые авторы могли выбрать одну или несколько категорий, в которых хотят видеть свои произведения.

2. После регистрации пользователи отображались в новой вкладке "Авторы" в соответствующей категории (категориях), выбранной (выбранных) при регистрации. Чтобы можно было их искать / фильтровать как по категориям, так и по алфавиту.

3. Чтобы у меня как у администратора сайта была возможность добавлять в их профили заметки об опубликованных книгах (категория, название, дата публикации). Соответственно, эта информация также должна выводиться у каждого автора во вкладке "Авторы".

Жду ваших предложений по срокам и стоимости.