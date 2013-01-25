Исправить ошибку на сайте под DLE

$25
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка103 просмотра
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На сайте под DLE проблема - не отображаются в админке статические страницы, на самом сайте все хорошо. Требуется исправить баг. Людей, которые даже примерно не представляют, что делать, прошу не беспокоить.

11 лет назад
gvendilone
Светлана 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва
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