Убрать циклические ссылки

Нужно какое-то решение позволяющее убирать циклические ссылки (которые ведут сами на себя) в WordPress. Важно: вывод ссылок происходит не с помощью функций WP, а просто html-кодом в шаблоне. Вариант прописывать для каждой такой ссылки условие if - else не предлагать.