Убрать циклические ссылки

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка239 просмотров
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Нужно какое-то решение позволяющее убирать циклические ссылки (которые ведут сами на себя) в WordPress. Важно: вывод ссылок происходит не с помощью функций WP, а просто html-кодом в шаблоне. Вариант прописывать для каждой такой ссылки условие if - else не предлагать.

11 лет назад
Vityok93
Виктор 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
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