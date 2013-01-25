Верстка на Webasyst

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Макеты в аттаче.

Обратите внимание на макеты каталога:

- Март-стройматериалы-подкатегория-в-каталоге-дверь

- Март-стройматериалы-подкатегория-в-каталоге-линолеум

Здесь нажав купить появляется форма с выбором доп. характеристик, которые влияют на цену. У дверей и линолеума разные характеристики.

И макеты оформления заказа:

- Март-стройматериалы-как-сделать-заказ-доставка-курьером

при выборе доставки на адрес появляются поля с выбором страны ниже.

Пишите цену и сроки.