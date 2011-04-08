ruslan-k

Руслан ruslan-k

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Занимаюсь веб-дизайном, вёрсткой и разработкой сайтов "под ключ"

Навыки:

- Веб-дизайн.

- XHTML 1.0 +, CSS, JS, jQuery, Mootools.

- Соблюдение стандартов W3C

- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome

- Натяжка вёрстки на различные CMS, в том числе и самописные.

- Разработка сайтов "Под ключ".

Гарантирую:

- Соблюдение сроков

- Качественная работа

- Постоянно на связи

Отзывы заказчиков

ART1k
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Сверстать шаблон под CMS Simpla
Отличный профессионал, знающий своё дело, все быстро и чётко, теперь работаю только с ним.
kimbee
47 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Создание темы для WordPress
WordPress
Огромное спасибо Руслану за решение моего вопроса ! Он показал себя как ответственный и оперативный исполнитель !
Отличный заказчик, ответственный, доброжелательный в общении, с ним приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга