Занимаюсь веб-дизайном, вёрсткой и разработкой сайтов "под ключ"
Навыки:
- Веб-дизайн.
- XHTML 1.0 +, CSS, JS, jQuery, Mootools.
- Соблюдение стандартов W3C
- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome
- Натяжка вёрстки на различные CMS, в том числе и самописные.
- Разработка сайтов "Под ключ".
Гарантирую:
- Соблюдение сроков
- Качественная работа
- Постоянно на связи
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
Отличный профессионал, знающий своё дело, все быстро и чётко, теперь работаю только с ним.
$50
10 баллов
14 лет назад
WordPress
Огромное спасибо Руслану за решение моего вопроса ! Он показал себя как ответственный и оперативный исполнитель !
Ответный отзыв
Отличный заказчик, ответственный, доброжелательный в общении, с ним приятно сотрудничать!
HTML-верстка
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 2 дней
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 5 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 5 дней
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