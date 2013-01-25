Wordpress интеграция

Нужен помощник по сайту на Вордпресс. Нагрузка: 2 часа в неделю, преимущественно в 9.00 по МСК Оплата 1000 рублей в месяц ( выплаты 2 раза в месяц по 500 рублей) Личные качества: терпение к моим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Интегрирвать слаидер http://www.tn3gallery.com/ с поддержкой видео.
2.Разместить два баннера.
3.Организовать или подобрать модуль для отображения логотипов на главной странице сайта.
Просьба обращаться тех кто имеет опыт, т.к. сроки сжатые.
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