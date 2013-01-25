Надо сделать сайт по ТЗ

Нужен помощник по сайту на Вордпресс. Нагрузка: 2 часа в неделю, преимущественно в 9.00 по МСК Оплата 1000 рублей в месяц ( выплаты 2 раза в месяц по 500 рублей) Личные качества: терпение к моим ...
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Нужны точные сроки и точная цена на исполнение проекта. Прикрепляю часть дизайна и ТЗ.
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