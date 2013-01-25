Надо поправить сайт на джумле

На сайте alisa-metelina.ru надо сделать следующее:

(Для меня сейчас самый важный пункт 2. Остальное опционально)

1.В верхнем меню убрать справа "хвостик" http://prntscr.com/q7j6g

2. Шапку меняем так:

- фото парня и девушки убираем.

- слева ставим фото тренера (предоставлю)

- рядом текст "Я знаю ответы на ваши вопросы"

- оставляем текст "Школа охоты Алисы Метелиной", только пишем обычным текстом, не картинкой

- справа телефон крупно текстом с +7

- рядом с телефоном делаем кнопку "записаться на тренинг" (коричневая обводка как рамка и меню сайта и розоватая подсветка)

3. У верхнего меню сейчас при наведении цвет, который вызывает неприятные ассоциации. Как меняем эффект при наведении:

- подсветка более мягкая и с наплывом

4. Под баннерами убираем кнопки http://prntscr.com/qdtjp

С баннеров надо поставить ссылки на другие страниц.

Жду ваших предложений по цене.