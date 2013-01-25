Настроить несколько модулей в CMSmadeSimple

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок107 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача для тех, кто имеет опыт работы в этой CMS и может быстро решать поставленные задачи.

Сейчас требуется настроить корзину для модуля каталогер. Есть и другие задачи как сложнее так и проще.

Обращайтесь в скайп: upravaro и обязательно оставляйте заявку в проекте.

11 лет назад
upravaro
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработать магазин на Simpla

    $100

    Для настройки одного проекта на Simpla требуется исполнитель. У меня есть моя валюта, некая условная единица, с которой возникли проблемы. Цели: 1. Сделать цену товара в формате: "100рублей" (зачёркнуто), 2$ (красная цена), т.е. две валюты только старая в ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Посадить шаблон на джумлу.

    Добрый день. Есть готовый шаблон, в дизайн которого внесены правки. Необходимо посадить его на движок и внести дополнительные изменения по функционалу. Добавить языки и т.д. Пишите сроки и стоимости.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить ошибку на сайте под DLE

    $25

    На сайте под DLE проблема - не отображаются в админке статические страницы, на самом сайте все хорошо. Требуется исправить баг. Людей, которые даже примерно не представляют, что делать, прошу не беспокоить.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Wordpress интеграция

    1. Интегрирвать слаидер http://www.tn3gallery.com/ с поддержкой видео. 2.Разместить два баннера. 3.Организовать или подобрать модуль для отображения логотипов на главной странице сайта. Просьба обращаться тех кто имеет опыт, т.к. сроки сжатые.

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Надо поправить сайт на джумле

    На сайте alisa-metelina.ru надо сделать следующее: (Для меня сейчас самый важный пункт 2. Остальное опционально) 1.В верхнем меню убрать справа "хвостик" http://prntscr.com/q7j6g 2. Шапку меняем так: - фото парня и девушки убираем. - слева ставим фото тренера (предоставлю) - рядом текст ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Убрать циклические ссылки

    Нужно какое-то решение позволяющее убирать циклические ссылки (которые ведут сами на себя) в WordPress. Важно: вывод ссылок происходит не с помощью функций WP, а просто html-кодом в шаблоне. Вариант прописывать для каждой такой ссылки ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установить демоверсию Битрикса

    Нужно установить на хостинг демоверсию на месяц Битрикс - бизнес. Без дизайна или применить простейший шаблон дизайна. Затем помогать в освоении, в том числе через программу удаленного присутствия на моем компьютере. Например, через Скайп ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка на Webasyst

    $250

    Вёрстка на лицензионный webasyst 308 версии , который уже установлен на хостинге. Макеты в аттаче. Обратите внимание на макеты каталога: - Март-стройматериалы-подкатегория-в-каталоге-дверь - Март-стройматериалы-подкатегория-в-каталоге-линолеум Здесь нажав купить появляется форма с выбором доп. характеристик, которые влияют на цену. У ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад