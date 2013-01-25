Настроить несколько модулей в CMSmadeSimple

Задача для тех, кто имеет опыт работы в этой CMS и может быстро решать поставленные задачи.

Сейчас требуется настроить корзину для модуля каталогер. Есть и другие задачи как сложнее так и проще.

Обращайтесь в скайп: upravaro и обязательно оставляйте заявку в проекте.