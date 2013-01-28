Доработать магазин на Simpla

Для настройки одного проекта на Simpla требуется исполнитель.

У меня есть моя валюта, некая условная единица, с которой возникли проблемы.

Цели:

1. Сделать цену товара в формате: "100рублей" (зачёркнуто), 2$ (красная цена), т.е. две валюты только старая в рублях, а новая в другой валюте.

2. Сделать чтобы курс моей (иной) валюты автоматически обновлялся от моего парсера (http://ezop-volgograd.ru/p.php)

3. Чтобы рубли брались от курса $, а курс $ парсился с ЦБ РФ (парсер я сам могу написать).

4. Сделать так, чтобы при оплате цена автоматически считалась в ОДНОЙ валюте.

Пишем только в проект.