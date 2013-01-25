Задача для тех, кто имеет опыт работы в этой CMS и может быстро решать поставленные задачи. Сейчас требуется настроить корзину для модуля каталогер. Есть и другие задачи как сложнее так и проще. Обращайтесь в скайп: upravaro ...
Настроить парсер на новостном сайте Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на существуем сайте настроить парсер новостей с 5 источников.
Под каждый источник делаем отдельную страницу
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