Перестало раскрываться меню на шаблоне joomla

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки130 просмотров
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Сайт www.otdelochnik.com, после каких-то обновлений на сервере перестало раскрываться топ меню (пример работы шаблона http://www.templatemonster.com/ru/demo/28615.html)

Joomla
11 лет назад
otde
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Yuka_kr
Темнюк 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Задание выполнено на отлично и в срок. Рекомендую
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