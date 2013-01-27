Срочно поставить сайт на CMS

ShopCMS добавить/убрать поля обязательные для заполнения Нужно в отредактировать поля обязательные для заполнения при оформлении заказа на сайте kupiudobno.by, в итоге должно быть как на скрине и работать+ если есть опыт shopCMS нужны некоторые поправки в ...