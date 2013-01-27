Внести корректировки в сайт на джумле

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка164 просмотра
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Имеется сайт на джумле http://109.226.36.132/index.php?lang=ru

Необходимо внести в него корректировки согласно техническому заданию.

Скайп: blackcat200777

11 лет назад
AndrewT
Андрей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад