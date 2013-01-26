"Натянуть" сайт в HTML на Joomla 2.5

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок129 просмотров
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Куплен сайт в HTML, 31445. Необходимо "натянуть" его на Joomla 2.5

HTMLJoomla
11 лет назад
jaeger
63 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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